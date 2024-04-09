Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что в Мариуполе прошли рейды, в результате которых было задержано два десятка нелегальных мигрантов.
В Мариуполе задержаны нелегальные мигранты, — Пушилин (ВИДЕО)
Комментарии
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ГД
Галина Друзина
Ёпа мама, мигранты уже и туда проникли, везде свои щупальцы пустили. Надо взяться за них жестко пока не поздно по всей России, хотя наверно уже время упущено.
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17 час.
Александр Ляшенко
Не указано какие мигранты, это может и украинцы и молдоване, они же и по России шастают.
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16 час.
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