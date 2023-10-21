Три человека пострадали в массовом ДТП в центре Москвы

На Марксистской улице столкнулись шесть автомобилей.фото: t.me/DtOperativno--> Шесть автомобилей столкнулись в центре Москвы, в результате пострадали три человека, сообщает 21 октября пресс-служба городской Госавтоинспекции.
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