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Рост на Мосбирже и рекордный госдолг Великобритании. Обзор финансового рынка от 20 сентября

Рост на Мосбирже и рекордный госдолг Великобритании. Обзор финансового рынка от 20 сентября

Индекс Мосбиржи превысил 2780 пунктов во главе с бумагами «Роснефти». Госдолг Великобритании впервые с 1960-х сравнялся с объемом ВВП страны Валюта Курс китайского юаня вырос на Московской бирже в ходе торговой сессии 20 сентября.

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