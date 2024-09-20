Рост на Мосбирже и рекордный госдолг Великобритании. Обзор финансового рынка от 20 сентября

Индекс Мосбиржи превысил 2780 пунктов во главе с бумагами «Роснефти». Госдолг Великобритании впервые с 1960-х сравнялся с объемом ВВП страны Валюта Курс китайского юаня вырос на Московской бирже в ходе торговой сессии 20 сентября.