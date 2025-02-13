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Новак поручил проработать вопрос индексации предельных цен на удобрения для аграриев

Новак поручил проработать вопрос индексации предельных цен на удобрения для аграриев

Вице-премьер России Александр Новак поручил Министерству сельского хозяйства совместно с Минфином, Минэкономразвития и Минпромторгом проработать вопрос индексации предельных цен на удобрения для аграриев на внутреннем рынке в целях компенсации роста себестоимости производства удобрений, говорится в сообщении пресс-службы кабмина РФ.

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