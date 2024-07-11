Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 386 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Золотарев
    Пидарня!! Вот уж  ВАС  точно не хватает на укро-хронте!! По "манекенам" наши ребята еще не долбасили. Будет чо вспомн...Гей-войска НАТО с...
  • Юрий Золотарев
    Не-ет... У  ВАС, бандеро-чмошники, не "две", а ОДНА роковая ошибка: то, что вы родились на свет! БОльшего гадства и м...Морпех ВСУ: У нас...
  • лина любимцева
    Нечего курсантам делать в СВО. Они еще курсанты. Вот когда закончат обучение, тогда и будет видно.Морпех ВСУ: У нас...

Не выдержал даже Сладков: Командующие, когда будет месть за Белгород?!

Не выдержал даже Сладков: Командующие, когда будет месть за Белгород?!

Пять мальчиков получили ранения, двое в тяжелом состоянии, в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника на детскую площадку в городе Щебекино Белгородской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АП
Александр Поляничко
На исправление данного положения власти Белоусова не достаточно, здесь нужно волевое политическое решение. Чем больше мы будем делать му му, тем сильнее и больнее нас будут бить. А вы даже соболезнований не услышите.
Ответить
9 час.
Eduard
Почему-то мы не пишим,как какие-то гады этими дронами управляют и убивают детей.Это война или что?
Ответить
6 час.
Сергей Федотов
Суровикин в конце 2022-го попробовал исправить. Помните? Чуть не победил. И его быстренько сняли с должности командующего СВО.  Такое впечатление, будто кто-то ему сказал  &quot;Ты чего парень, побеждать сюда приехал? Война дело прибыльное, нам твоя победа не нужна.&quot; Вот и топчутся под девизом - &quot;Мы один народ&quot;.  А мы уже не один. Укрорейх нам враг. Смертельный.
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх