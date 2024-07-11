Не выдержал даже Сладков: Командующие, когда будет месть за Белгород?!

На исправление данного положения власти Белоусова не достаточно, здесь нужно волевое политическое решение. Чем больше мы будем делать му му, тем сильнее и больнее нас будут бить. А вы даже соболезнований не услышите.

Сергей Федотов

Суровикин в конце 2022-го попробовал исправить. Помните? Чуть не победил. И его быстренько сняли с должности командующего СВО. Такое впечатление, будто кто-то ему сказал "Ты чего парень, побеждать сюда приехал? Война дело прибыльное, нам твоя победа не нужна." Вот и топчутся под девизом - "Мы один народ". А мы уже не один. Укрорейх нам враг. Смертельный.