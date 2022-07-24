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Представительство ДНР в СЦКК: ВФУ обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка

Вооруженные формирования Украины обстреляли Донецк (Кировский и Петровский район). Об этом заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram-канале.

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