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Царьград

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Жильцы могут снизить плату за отопление: юрист объяснил, как это сделать

Жильцы могут снизить плату за отопление: юрист объяснил, как это сделать

Юрист разъяснил, когда жильцы вправе требовать снижения платы за отопление.Временная приостановка подачи тепла в жилые дома допустима только в пределах строго регламентированных сроков, а их нарушение даёт жильцам право на перерасчёт платы за отопление.

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