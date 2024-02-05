В Новосибирске 59-летнего учителя информатики обвинили в совращении школьницы

Неприглядный случай произошёл в одной из гимназий Академгородка. Педагога отправили в СИЗО.В Новосибирске по подозрению в совращении несовершеннолетней девочки задержан и впоследствии арестован преподаватель информатики одной из гимназий Академгородка.
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