Празднование Масленицы стало хорошей и доброй традицией в отделении дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов в «Новоаннинском ЦСОН».
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Празднование Масленицы стало хорошей и доброй традицией в отделении дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов в «Новоаннинском ЦСОН».