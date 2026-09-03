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Средства самообороны школьников: как защитить себя от нападений, собак и неадекватов

Средства самообороны школьников: как защитить себя от нападений, собак и неадекватов

Осень, наступающая зима, сокращение светового дня. А также участившиеся случаи нападений на школы. Все это заставило поднять вопрос о средствах самообороны для детей и подростков.

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