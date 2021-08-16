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Плановое отключение воды ожидается в Уссурийске 17 августа

Плановое отключение воды ожидается в Уссурийске 17 августа

Сегодня, 17 августа, без холодного водоснабжения останутся жители Уссурийского городского округа. Плановое отключение воды ожидается с 10.

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