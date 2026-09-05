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Песков сообщил о трёхдневном прекращении ударов по Киеву по указанию Путина

Песков сообщил о трёхдневном прекращении ударов по Киеву по указанию Путина

Президент России Владимир Путин распорядился на трое суток прекратить нанесение ударов по Киеву. Решение связано с подготовкой и проведением контактов представителей президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в украинской столице.

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