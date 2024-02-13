Суд ужесточил приговор социологу Кагарлицкому до пяти лет колонии

Апелляционный военный суд назначил социологу Борису Кагарлицкому (признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов), которому ранее по делу об оправдании терроризма был назначен штраф, пять лет заключения в колонии общего режима.
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