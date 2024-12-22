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Трамп анонсировал создание в США системы ПРО, аналогичной "Железному куполу"

Трамп анонсировал создание в США системы ПРО, аналогичной "Железному куполу"

REUTERS/Brian Snyder Избранный президент США Дональд Трамп намерен отдать распоряжение о создании системы противоракетной обороны, подобной израильскому "Железному куполу", но полностью американского производства.

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