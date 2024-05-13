Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 377 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вадим Махин
    А зачем мы ищем друзей? Дружба это благородное чувство и дано далеко не каждому. Пусть остальные народы ищут дружбы с...С кем сегодня дру...
  • Александр Макеев
    В 2024 году российская армия убивает на СВО каждые сутки в среднем около 1000 нацистов и насильно мобилизованных укра...Зачем тогда Запад...
  • Вячеслав Денисов
    Отличный способ воспитания насильников!Житель Балашихи о...

Глава СК России заинтересовался расселением жителей аварийных домов Самары

Глава СК России заинтересовался расселением жителей аварийных домов Самары

Причиной стало, по информации следственного комитета, непринятие соответствующих мер.Так, отмечается, что у председателя СК России Александра Бастрыкина возникли вопросы относительно расселения жителей из аварийных бараков на улице Ташкентсткой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх