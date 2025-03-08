17 познавательных фото, которые покажут знакомые и не очень вещи так, будто вы видите их впервые

Что, если бы листья деревьев были не зелеными или желтыми, а прозрачными, а огонь — фиолетовым? Может показаться, что это невозможно, но следующие фото, выложенные обычными людьми, доказывают: иногда вполне обычные предметы приобретают непривычные формы, цвета или открываются по-новому с другого ракурса.
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