Депутат ЗакСа Рябоконь предложил запретить выдачу кредитов и займов свыше 50 тысяч рублей через Интернет

По его словам, данная мера поможет предотвратить случаи мошенничества Депутат ЗакСа Андрей Рябоконь предложил ввести запрет на выдачу кредитов и займов в размере свыше 50 тысяч рублей через Интернет без предварительного визита в банк или офис микрофинансовой организации (МФО).