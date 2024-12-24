Депутат ЗакСа Рябоконь предложил запретить выдачу кредитов и займов свыше 50 тысяч рублей через Интернет

По его словам, данная мера поможет предотвратить случаи мошенничества Депутат ЗакСа Андрей Рябоконь предложил ввести запрет на выдачу кредитов и займов в размере свыше 50 тысяч рублей через Интернет без предварительного визита в банк или офис микрофинансовой организации (МФО).
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