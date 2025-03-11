Сегодняшняя атака украинских беспилотников на Москву и Московскую область покажет находящемуся в российской столице с визитом генсеку Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуну Синирлиогле сущность киевского режима.
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