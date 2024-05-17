Продано 64 миллиона копий Red Dead Redemption 2 Take-Two Interactive заявила в своих отчетах о ре...

Продано 64 миллиона копий Red Dead Redemption 2Take-Two Interactive заявила в своих отчетах о результатах за четвертый квартал и 2024 финансовый год, что Red Dead Redemption 2 продала дополнительно три миллиона копий за последние три месяца.
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