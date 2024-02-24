Осторожно, городские сумасшедшие — ТОП самых ярких неадекватов Москвы

Майя Maja

У нас дом кооперативный. Так вот появился у нас такой больной сосед, который все в дом с помоек начал тащить. Не объетки и пищу, а всякую рухлядь типо старых кресел, стульев, скарб всякий. Жил один с котом и вдруг крыша потекла так...мама не горюй. Мы добились его в психушку определить на лечение , потому что соседи на площадке и на нижнем этаже стали жаловаться на полчища оттуда клопов и тараканов.Полиция вскрыла квартиру, а там)))) клопы, блохи в диванах, все заставлено черти чем... Наняли службу и всю дрянь повыкидывали нафиг, обработали квартиру. Скоро он вернется, не знаем каким((