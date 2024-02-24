ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 651 подписчик

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  • Майя Maja
    У нас дом кооперативный. Так вот появился у нас такой больной сосед, который все в дом с помоек начал тащить. Не объе...Осторожно, городс...
  • F I
    низяяя теперяча там селят типаШаманОсторожно, городс...
  • radiofree RF
    Ничего бабка подписывать не будет,так сказала,ради красного словца,а девчушка поверила.Бежать от бабки надо,а то со с...Начала ухаживать ...

Осторожно, городские сумасшедшие — ТОП самых ярких неадекватов Москвы

Осторожно, городские сумасшедшие — ТОП самых ярких неадекватов Москвы

Они странно выглядят, приковывают внимание прохожих, пугают детей, кошмарят соседей и попадают на видео, которые вирусятся в сети.

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Комментарии
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radiofree RF
Раньше бы всех этих неадекватов поселили бы в психушке.
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7 час.
F I
низяяя теперяча там селят типаШаман
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1 час.
Майя Maja
У нас дом кооперативный. Так вот появился у нас такой больной сосед, который все в дом с помоек начал тащить. Не объетки и пищу, а всякую рухлядь типо старых кресел, стульев, скарб всякий. Жил один с котом и вдруг крыша потекла так...мама не горюй. Мы добились его в психушку определить на лечение , потому что соседи на площадке и на нижнем этаже стали жаловаться на полчища оттуда клопов и тараканов.Полиция вскрыла квартиру, а там)))) клопы, блохи в диванах, все заставлено черти чем... Наняли службу и всю дрянь  повыкидывали нафиг, обработали квартиру. Скоро он вернется, не знаем каким((
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41 мин.

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