«Антисекс кровати в Токио-2020? Это фейк!» Ирландский гимнаст попрыгал на кровати в олимпийской деревне на Олимпиаде

Ирландский гимнаст Рис Маккленахан протестировал кровать в олимпийской деревне Токио-2020. Сообщалось, что кровати, сделанные из картона, не переносят резких движений и прыжков, поэтому их назвали «антисекс».
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