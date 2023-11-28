В Калужской области сотрудниками полиции изъято у местного жителя более 2,7 кг наркосодержащего растения конопля

Сотрудниками Управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков УМВД России по Калужской области в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий задокументирована деятельность местного жителя, подозреваемого в незаконном изготовлении и хранении наркотического средства растительного происхождения.
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