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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мбаппе об африканских корнях: «Я всегда воспитывался в африканской культуре. Это часть меня и моих ценностей. Приятно ощущать поддержку целого континента»

Нападающий « Реала » и сборной Франции  Килиан Мбаппе рассказал о значимости для него его африканских корней.

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