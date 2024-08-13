Полиция пресекла гонки стритрйсеров возле порта «Бронка»

Стражи порядка проверили более 100 автомобилей В Петербурге сотрудники дорожной полиции пресекли гонки стрирейсеров, которые собирались их устроить на площадке в районе порта «Бронка» около пересечения Краснофлотского шоссе и Кольцевой автодороги.