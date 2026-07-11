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Ларин о Пиняеве в академии «МЮ»: «Он там не оказался, потому что, когда ему исполнилось 18 лет, началась пандемия, а потом мы знаем, что»

Бывший директор академии « Чертаново », руководитель медиафутбольного Chertanovo Николай Ларин рассказал, почему полузащитник « Локомотива » Сергей Пиняев не попал в академию «Манчестер Юнайтед».

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