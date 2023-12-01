Всем бурям назло. Зампред Лукьянов об урожае, непогоде и крупных инвестпроектах в АПК

Зампредседателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов рассказал amic.ru об итогах уборочной кампании, рынках сбыта и крупных инвестиционных проектах в сфере АПК Новый аграрный год стал настоящим испытанием для крестьян Алтайского края.