Наблюдение за миллионами галактик показало, что темная энергия слабеет со временем

ВЧ

Валерий Чикунов

Неужели не понятно, что вселенная с разноведико заряженными полями не может иметь устойчивого равновесия . По сути это и есть элемент вечного двигателя , но который не возможно собрать воедино , хоть и мысль есть об использовании .Нет во вселенной одинаково заряженных магнитных полей, как нет в мире ничего одинакового .И для всех это бесконечность в вечность . Броун - доказательство в миниатюре.