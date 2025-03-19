Международная коллаборация астрофизиков DESI убедительно показала, что плотность темной энергии во вселенной падает со временем.
Наблюдение за миллионами галактик показало, что темная энергия слабеет со временем
Комментарии
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ВЧ
Валерий Чикунов
Неужели не понятно, что вселенная с разноведико заряженными полями не может иметь устойчивого равновесия . По сути это и есть элемент вечного двигателя , но который не возможно собрать воедино , хоть и мысль есть об использовании .Нет во вселенной одинаково заряженных магнитных полей, как нет в мире ничего одинакового .И для всех это бесконечность в вечность . Броун - доказательство в миниатюре.
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