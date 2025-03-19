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Наблюдение за миллионами галактик показало, что темная энергия слабеет со временем

Наблюдение за миллионами галактик показало, что темная энергия слабеет со временем

Международная коллаборация астрофизиков DESI убедительно показала, что плотность темной энергии во вселенной падает со временем.

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Комментарии
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ВЧ
Валерий Чикунов
Неужели не понятно, что вселенная с разноведико заряженными полями не может иметь устойчивого равновесия . По сути это и есть элемент вечного двигателя , но который не возможно собрать воедино , хоть и мысль есть об использовании .Нет во вселенной одинаково заряженных магнитных полей, как нет в мире ничего одинакового .И для всех это бесконечность в вечность . Броун - доказательство в миниатюре.
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