19 лучших фотографий природного парка Ергаки

Ергаки считается одним из самых красивых природных парков России. Расположенный в Красноярском крае, этот парк ежегодно открывает свои двери для фотографов и обычных посетителей, приехавших насладиться удивительной природой и подышать по-настоящему чистым воздухом.
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