За ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 28 украинских беспилотников над шестью регионами России.
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За ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 28 украинских беспилотников над шестью регионами России.
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