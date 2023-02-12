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Экс-форвард ЦСКА Базелюк может перейти из «Акрона» в «Нефтехимик»

Экс-форвард ЦСКА Базелюк может перейти из «Акрона» в «Нефтехимик»

Форвард «Акрона» Константин Базелюк с большой долей вероятности сменит клуб. Тольяттинцы не рассчитывают на 29-летнего экс-игрока ЦСКА в связи с подписанием Андреса Понсе, Руслана Апекова и Абу-Саида Эльдарушева.

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