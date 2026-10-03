CNN: Морская арка Холей на Гавайях разрушилась через 500 лет

На Гавайском архипелаге обрушилась знаменитая морская арка Холей, стоявшая более 500 лет. Этот природный памятник, располагавшийся в Национальном парке вулканов, теперь ушел в историю.
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