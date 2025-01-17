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Белоруссия поднимет тарифы на транспортировку российской нефти на 11%

Белоруссия поднимет тарифы на транспортировку российской нефти на 11%

Белоруссия повысит с 1 февраля тариф на транспортировку нефти через свою территорию на 11%, пишет агентство "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий документ белорусского министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

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