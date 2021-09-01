Рабочие девушки Советского Союза. Класс!

Любители историиРабочие девушки Советского Союза. Класс!Настоящая рабочая краса. Обязательно посмотрите!тов. https://back-in-ussr.com/2021/08/rabochie-devushki-sovetskog.Вернуться к статье148НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИИЗРАЭЛЬХЭНДС– Вот представьте: длинный низкий сарай. Тёмный, потому что окна – как щели, и закрыты сетками, чтоб куры не вылетали. На одну птичницу – две тысячи пятьсот кур. Пол земляной, а куры всё время роются, и в воздухе пыль такая, что противогаз надо бы надеть. Ещё – лежалую кильку она всё время запаривает в открытом котле – ну, и вонь. Подсменщицы нет. Рабочий день летом – с трёх утра и до сумерок. В тридцать лет она выглядит на пятьдесят. Как вы думаете, этой птичнице – интересно?GgrainvnС облегчением вас, Сраиль.Валера ЮшковХозяева жизни.SamariumА женщины-трактористы....Они же родить не могут и у них опущение внутренних органов из-за того, что приходится возиться с тяжестями, а на тракторе иначе нельзя....Комбайнеры, которые сутками глотают пыль, забивающую легкие... и так на протяжении всей уборочной. животноводы с пораженными суставами...Полеводы с раннего утра и до вечера работающие под палящими лучами солнца, на ветру, под дождем...А когда эта женщина вечером приползет еле живая домой, то ее там ждет вторая часть " марлезонского балета" в виде домашнего труда...Конечно, женщина на селе к 35 годам уже глубоко больная старуха...О какой радости труда при этом можно вообще вести речь???николай ветровЛучшая страна, лучшие люди, СССР. Сейчас полное гавно, даже слов нетСерж Прологовточно, точно...Серж ПрологовТо ли дело сегодня: (скажи: "Позорище. Неуёмная, позорная, эксплуатация...")Серж ПрологовА ничё, так... А где главное очарование: "Женщина с кайлом" ("Шпалоукладчица")?ИИЗРАЭЛЬХЭНДСБежали мы, Мариночка, на выставки картин В аллеи, где художник чист и беден, Где не сумеет высокопоставленный кретин Угробить скрипку глупым ором меди. Там на маэстро клифт с потертой фалдой, Но сколько ты ему ни заплати, Не нарисует женщину с кувалдой На стыках паровозного пути. Источник: https://tekst-pesni.online/aleksandr-novikov-marinochka/ННиколайНе тощие шалашовки со впалыми щеками!!!БОБорис ОсиповДаже американский спецназ в жопе...Борис ЗахарченкоЖенщина держит бревно... Об этом фото подробно писали года два тому назад. Такое бревно не удержит ни женщина, ни мужчина. Бревно закреплено, а женщина не держит его, а держится за него, таким образом был сделан этот трюковый снимок.КотищевДа насмотрелись мы этих задорных постов в Огоньке, в то время до тошноты. А на деле эти женщины в любую погоду клали асфальт, рыли землю, работали на таких вредных производствах, что к сорока от них мало что оставалось.ПЖПрохожий по жизнивремениКомментировать
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