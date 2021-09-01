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    Женщина держит бревно... Об этом фото подробно писали года два тому назад. Такое бревно не удержит ни женщина, ни м...Рабочие девушки С...
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Рабочие девушки Советского Союза. Класс!

Рабочие девушки Советского Союза. Класс!

Настоящая рабочая краса. Обязательно посмотрите!тов. https://back-in-ussr.com/2021/08/rabochie-devushki-sovetskog.

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ИЗРАЭЛЬХЭНДС
– Вот представьте: длинный низкий сарай. Тёмный, потому что окна – как щели, и закрыты сетками, чтоб куры не вылетали. На одну птичницу – две тысячи пятьсот кур. Пол земляной, а куры всё время роются, и в воздухе пыль такая, что противогаз надо бы надеть. Ещё – лежалую кильку она всё время запаривает в открытом котле – ну, и вонь. Подсменщицы нет. Рабочий день летом – с трёх утра и до сумерок. В тридцать лет она выглядит на пятьдесят. Как вы думаете, этой птичнице – интересно?
grainvn
С облегчением вас, Сраиль.
Валера Юшков
Хозяева жизни.
Samarium
А женщины-трактористы....Они же родить не могут и у них опущение внутренних органов из-за того, что приходится возиться с тяжестями, а на тракторе иначе нельзя....Комбайнеры, которые сутками глотают пыль, забивающую легкие... и так на протяжении всей уборочной. животноводы с пораженными суставами...Полеводы с раннего утра и до вечера работающие под палящими лучами солнца, на ветру, под дождем...А когда эта женщина вечером приползет еле живая домой, то ее там ждет вторая часть " марлезонского балета" в виде домашнего труда...Конечно, женщина на селе к 35 годам уже глубоко больная старуха...О какой радости труда при этом можно вообще вести речь???
николай ветров
Лучшая страна, лучшие люди, СССР. Сейчас полное гавно, даже слов нет
Серж Прологов
точно, точно...
Серж Прологов
То ли дело сегодня: (скажи: "Позорище. Неуёмная, позорная, эксплуатация...")
Серж Прологов
А ничё, так... А где главное очарование: "Женщина с кайлом" ("Шпалоукладчица")?
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
Бежали мы, Мариночка, на выставки картин В аллеи, где художник чист и беден, Где не сумеет высокопоставленный кретин Угробить скрипку глупым ором меди. Там на маэстро клифт с потертой фалдой, Но сколько ты ему ни заплати, Не нарисует женщину с кувалдой На стыках паровозного пути. Источник: https://tekst-pesni.online/aleksandr-novikov-marinochka/
Николай
Не тощие шалашовки со впалыми щеками!!!
Борис Осипов
Даже американский спецназ в жопе...
Борис Захарченко
Женщина держит бревно... Об этом фото подробно писали года два тому назад. Такое бревно не удержит ни женщина, ни мужчина. Бревно закреплено, а женщина не держит его, а держится за него, таким образом был сделан этот трюковый снимок.
Котищев
Да насмотрелись мы этих задорных постов в Огоньке, в то время до тошноты. А на деле эти женщины в любую погоду клали асфальт, рыли землю, работали на таких вредных производствах, что к сорока от них мало что оставалось.
Прохожий по жизни
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