Лазарева рассказала об обвинившей ее в алкоголизме из-за фляжки с коньяком Собчак

Телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявила, что журналистка Ксения Собчак обвинила ее в алкоголизме в интервью российскому изданию.