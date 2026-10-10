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Рязанские новости

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Рязанский боксёр Демьянов завоевал бронзу первенства Европы в Будве

Рязанский боксёр Демьянов завоевал бронзу первенства Европы в Будве

Степан Демьянов из Рязани завоевал бронзу первенства Европы по боксу среди юношей и девушек 15-16 лет, победив боксёров из Греции и Ирландии, но уступив в полуфинале представителю Румынии.

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