Главу Минздрава Камчатки сняли с поста после скандала с гепатитом

Глава камчатского Минздрава Александр Гашков отправлен в отставку. Причиной такого кадрового решения стал скандал в краевом онкологическом диспансере, где почти 40 человек заразились вирусом гепатита В и С.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии