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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Деку об отмене гола Левандовского «Сосьедаду»: «Ошибочное решение, ВАР пока не решил те проблемы, которые должен был решить. Нам должны дать объяснения»

Нападающий «блауграны» забил мяч в ворота «Реал Сосьедад» в 13-м туре Ла Лиги, но рефери Гильермо Куадра Фернандес при помощи ВАР отменил гол из-за положения вне игры.

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