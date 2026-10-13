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Царьград

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Баханович: Беларуси нужны создатели ИИ, а не только пользователи

Баханович: Беларуси нужны создатели ИИ, а не только пользователи

Первый заместитель министра образования Александр Баханович на международном форуме IT-Академграда «Искусственный интеллект в Беларуси» заявил, что стране нужны разработчики ИИ, осознающие социальную и этическую ответственность, а не только пользователи таких технологий.

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