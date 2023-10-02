Калужский губернатор Владислав Шапша приказал начать подачу тепла в детсады и школы

Поводом стали ночные холода в Калужской области.Температура воздуха по ночам в Калужской области опустилась до плюс 4 градусов, а к выходным она опустится до плюс одного и даже возможно выпадение первого мокрого снега.
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