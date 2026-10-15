Соответствующий законопроект рассмотрен сегодня депутатами Думы Астраханской области. Инициатива губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина о поддержке семей участников специальной военной операции стала одним из ключевых вопросов повестки дня в региональном парламенте.
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