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Военное обозрение

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Член конгресса: представителя США в НАТО уволили за отказ вешать портрет Трампа

Член конгресса: представителя США в НАТО уволили за отказ вешать портрет Трампа

Вице-адмирал Шошана Чатфилд, представлявшая США в НАТО, поплатилась должностью за отказ пресмыкаться перед Трампом, считает конгрессвумен Жасмин Крокетт.

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