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Захарова: слова Каллас позволяют анализировать преступление в момент разработки

Захарова: слова Каллас позволяют анализировать преступление в момент разработки

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала криминалистов, психологов и физиономистов изучить высказывание главы дипломатии ЕС Каи Каллас о конфискации замороженных активов РФ, поскольку оно дает возможность в прямом эфире "изучить мотивацию и ход преступной мысли".

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