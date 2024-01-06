Госсекретарь штата Миссури пригрозил дисквалифицировать Байдена

ВАШИНГТОН, 6 января, ФедералПресс. Госсекретарь штата Миссури Джей Эшкрофт пригрозил отстранить президента США Джо Байдена от участия в демократических праймериз, если Верховный суд не восстановит его соперника Дональда Трампа в бюллетенях республиканского голосования в Колорадо и Мэне.