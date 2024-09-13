На Канарах тоже светит солнце свободы. Но греет оно не всех Деньги ваши, будут наши Испания страдала и страдает от сепаратизма едва ли не больше всех остальных стран Европы.
На Канарах тоже светит солнце свободы... Но греет оно не всех
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Юрий Ильинов
«Если бы знал – не поехал»: эстонские парламентарии расстроены после визита в Китай Китайцы считают НАТО агрессором и зачинщиком военного конфликта на Украине. Об этом заявил вице-спикер парламента Эстонии Тоомас Кивимяги после визита в КНР в качестве главы депутатской группы по связям с этой страной. Оглядываясь назад, я бы не поехал в Китай – сказал депутат. По словам Кивимяги, он был очень удивлен тому, что в КНР широко распространено мнение, будто расширение НАТО – полностью инициатива НАТО, причем не только по отношению к Украине. Китайцы полагают, что альянс рассчитывает продолжить экспансию не только на Украине, но и поблизости от китайских границ, добавил вице-спикер. Они очень обеспокоены ситуацией в Южно-Китайском море, даже опасаясь, что Япония однажды может вступить в НАТО. Они чрезвычайно обеспокоены этим, а также утверждают, что НАТО виновато в войне на Украине, как будто НАТО инициировало потенциальное членство Украины – отметил Кивимяги. Он уточнил, что никакой прямой военной помощи России от Пекина замечено не было. Семидневная поездка эстонских депутатов в Китай завершилась в конце прошлой недели. За это время они посетили несколько городов в разных регионах, в том числе Гонконг.
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19 час.
MS
Mikhail Stepanov
Эстонские депутаты - это вообще кто?!!! Полудурки из страны размером с провинциальный город!
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15 час.
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