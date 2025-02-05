Лучше с кожурой или чистить? Диетолог Алексеева рассказала, как она ест фрукты и овощи

Бытует мнение, что витамины не усваиваются должным образом из пищи, так как овощи и фрукты — основные источники витаминов — выращивают все чаще в искусственных условиях и, как следствие, они не содержат ничего полезного.
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