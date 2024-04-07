Исчез со всех радаров: за что звезду сериала "Солдаты" и "Физрука" объявили в розыск

Известного актера сериала "Солдаты" разыскивают приставы. Рассказываем, что он натворил. Известного актёра и звезду сериала "Солдаты" Игоря Гаспаряна объявили в розыск судебные приставы по причине накопившихся задолженностей в размере почти 70 тысяч рублей.