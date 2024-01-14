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В поисках денег: ХАМАС обращается к союзникам, имеющим опыт «финансового джихада»

В поисках денег: ХАМАС обращается к союзникам, имеющим опыт «финансового джихада»

Почти сразу после нападения на Израиль, высшие политические лидеры ХАМАС выступили с призывом к созданию нового фронта в конфликте группировки с Израилем — борьбы, которую следует вести не только пулями, но и долларами.

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