В России возрождают производство музыкальных инструментов

В России начали активно поддерживать отечественных производителей музыкальных инструментов. В рамках национального проекта «Культура» предприятия получают субсидии от государства, а также гарантированные заказы для музыкальных школ и колледжей.
В России начали активно поддерживать отечественных производителей музыкальных инструментов. В рамках национального проекта «Культура» предприятия получают субсидии от государства, а также гарантированные заказы для музыкальных школ и колледжей.
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