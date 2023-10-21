Россия - не бесплатный абортарий!

Так никто не предлагает запретить аборты. Просто предлагается перевести их на оплату клиентом. Желаешь сделать аборт без реальной на то необходимости или угрозы здоровью - со своих проститутских доходов сними сумму на аборт. Может в следующий раз мозг включится или ноги не раздвинутся. Аборт по медицинским показателям в данное обсуждение не включён!

Аудрюс

Видать вам с мужиками не везло и не раз приходилось обращаться к повитухам... Хочу напомнить, что детей рожает женщина, а в зачатии усавствуют двое... Чаще всего, когда двое лождаться в постель, то не подразумевается, что они "делают" детей... И, не смотря на ваш возвраст, мне жаль, что вы ни чего не слышали о противозачаточных средствах! Видать по этому вы часто обращались к..... врачам и у вас такая ненависть к мужчинам? Будьте добрее и народ к вам потянется...