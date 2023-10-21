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Россия - не бесплатный абортарий!

Россия - не бесплатный абортарий!

Бывает, конечно, чисто по медицинским показаниям необходим аборт. Иначе капец. Двух потеряем. Но, оказывается, таких ситуаций в России меньше процента!? МЕНЬШЕ ОДНОГО ПРОЦЕНТА!!!! В остальных человекоубийство происходит вполне себе умышленно.

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Комментарии
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Alex Nемо
Так никто не предлагает запретить аборты.  Просто предлагается перевести их на оплату клиентом. Желаешь сделать  аборт без реальной на то необходимости или угрозы здоровью - со своих проститутских доходов сними сумму на аборт. Может в следующий раз мозг включится или ноги не раздвинутся.  Аборт по медицинским показателям в данное обсуждение не включён!
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1 час.
Alex Nемо
Есть такое старое выражение в русском обиходе - сучка не схочет, кобель не вскочит...
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1 час.
Аудрюс
Видать вам с мужиками не везло и не раз приходилось обращаться к повитухам... Хочу напомнить, что детей рожает женщина, а в зачатии усавствуют двое... Чаще всего, когда двое лождаться в постель, то не подразумевается, что они &quot;делают&quot; детей... И, не смотря на ваш возвраст, мне жаль, что вы ни чего не слышали о противозачаточных средствах! Видать по этому вы часто обращались к..... врачам и у вас такая ненависть к мужчинам? Будьте добрее и народ к вам потянется...
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1 час.

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