Россиянам раскрыли, как получить прибавку к пенсии в марте

МОСКВА, 17 февраля, ФедералПресс. Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что с 1 марта увеличенную пенсию начнут получать граждане, которым исполнилось 80 лет в феврале.
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